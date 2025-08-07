PXETH Hakkında Daha Fazla Bilgi

PXETH Fiyat Bilgileri

PXETH Whitepaper

PXETH Resmi Websitesi

PXETH Token Ekonomisi

PXETH Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Dinero Staked ETH Logosu

Dinero Staked ETH Fiyatı (PXETH)

Listelenmedi

Dinero Staked ETH (PXETH) Canlı Fiyat Grafiği

$3.644,43
$3.644,43$3.644,43
+%2,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Dinero Staked ETH (PXETH) Fiyatı

Dinero Staked ETH (PXETH), şu anda 3.643,79 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. PXETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Dinero Staked ETH Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,17
Dinero Staked ETH 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki PXETH / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, PXETH fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Dinero Staked ETH (PXETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Dinero Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ +77,22.
Son 30 gün içerisinde, Dinero Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ +1.614,4263424960.
Son 60 gün içerisinde, Dinero Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ +1.645,9228988770.
Son 90 gün içerisinde, Dinero Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ +1.435,2976536568977.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +77,22+%2,17
30 Gün$ +1.614,4263424960+%44,31
60 Gün$ +1.645,9228988770+%45,17
90 Gün$ +1.435,2976536568977+%64,99

Dinero Staked ETH (PXETH) Fiyat Analizi

En güncel Dinero Staked ETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3.562,47
$ 3.562,47$ 3.562,47

$ 3.689,53
$ 3.689,53$ 3.689,53

$ 12.080,23
$ 12.080,23$ 12.080,23

-%0,52

+%2,17

-%5,22

Dinero Staked ETH (PXETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Dinero Staked ETH (PXETH) Nedir?

Pirex ETH is an Ether liquid staking token built on top of the Redacted DAO’s Pirex platform and forms the foundation of the Dinero protocol. It is a two-token system built around ETH staking, consisting of pxETH and apxETH.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Dinero Staked ETH (PXETH) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Dinero Staked ETH (PXETH) Token Ekonomisi

Dinero Staked ETH (PXETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PXETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Dinero Staked ETH (PXETH) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

PXETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PXETH / VND
95.886.333,85
1 PXETH / AUD
A$5.574,9987
1 PXETH / GBP
2.696,4046
1 PXETH / EUR
3.097,2215
1 PXETH / USD
$3.643,79
1 PXETH / MYR
RM15.376,7938
1 PXETH / TRY
148.156,5014
1 PXETH / JPY
¥535.637,13
1 PXETH / ARS
ARS$4.851.888,5745
1 PXETH / RUB
291.503,2
1 PXETH / INR
319.378,1935
1 PXETH / IDR
Rp59.734.252,7376
1 PXETH / KRW
5.046.794,9016
1 PXETH / PHP
208.862,0428
1 PXETH / EGP
￡E.176.505,1876
1 PXETH / BRL
R$19.895,0934
1 PXETH / CAD
C$4.991,9923
1 PXETH / BDT
441.700,2238
1 PXETH / NGN
5.554.557,0381
1 PXETH / UAH
150.998,6576
1 PXETH / VES
Bs466.405,12
1 PXETH / CLP
$3.534.476,3
1 PXETH / PKR
Rs1.030.463,812
1 PXETH / KZT
1.950.630,1007
1 PXETH / THB
฿117.840,1686
1 PXETH / TWD
NT$108.657,8178
1 PXETH / AED
د.إ13.372,7093
1 PXETH / CHF
Fr2.915,032
1 PXETH / HKD
HK$28.567,3136
1 PXETH / MAD
.د.م32.903,4237
1 PXETH / MXN
$67.810,9319
1 PXETH / PLN
13.336,2714
1 PXETH / RON
лв15.850,4865
1 PXETH / SEK
kr35.016,8219
1 PXETH / BGN
лв6.085,1293
1 PXETH / HUF
Ft1.244.463,5987
1 PXETH / CZK
76.847,5311
1 PXETH / KWD
د.ك1.111,35595
1 PXETH / ILS
12.461,7618