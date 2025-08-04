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DoubleUp Fiyatı (UP)

Listelenmedi

DoubleUp (UP) Canlı Fiyat Grafiği

$1,051
$1,051$1,051
-%0,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü DoubleUp (UP) Fiyatı

DoubleUp (UP), şu anda 1,051 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 15,77M USD piyasa değerine sahiptir. UP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

DoubleUp Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,93
DoubleUp 24 saatlik fiyat değişimi
15,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında DoubleUp (UP) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, DoubleUp / USD fiyat değişimi, $ -0,009940656267696.
Son 30 gün içerisinde, DoubleUp / USD fiyat değişimi, $ +0,5356432010.
Son 60 gün içerisinde, DoubleUp / USD fiyat değişimi, $ +1,5916032904.
Son 90 gün içerisinde, DoubleUp / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,009940656267696-%0,93
30 Gün$ +0,5356432010+%50,97
60 Gün$ +1,5916032904+%151,44
90 Gün$ 0--

DoubleUp (UP) Fiyat Analizi

En güncel DoubleUp fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,039
$ 1,039$ 1,039

$ 1,074
$ 1,074$ 1,074

$ 1,56
$ 1,56$ 1,56

-%0,34

-%0,93

-%31,15

DoubleUp (UP) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 15,77M
$ 15,77M$ 15,77M

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15,00M
15,00M 15,00M

DoubleUp (UP) Nedir?

DoubleUp is a decentralized crypto casino on the Sui blockchain offering raffles, lotteries, and token-based games. Players can win, earn, and level up with no KYC or deposit requirements. The $UP token fuels gameplay incentives, community rewards, and protocol growth, creating a transparent and rewarding on-chain gambling experience for everyone. Its DeFi arm, Unihouse, lets users stake tokens to earn yield from casino volume. Play, stake, and win all in one place. It’s on-chain, transparent, and made for true degen fun.

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DoubleUp (UP) Kaynağı

Resmi Websitesi

DoubleUp (UP) Token Ekonomisi

DoubleUp (UP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. UP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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UP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 UP / VND
27.657,065
1 UP / AUD
A$1,61854
1 UP / GBP
0,78825
1 UP / EUR
0,90386
1 UP / USD
$1,051
1 UP / MYR
RM4,44573
1 UP / TRY
42,74417
1 UP / JPY
¥154,497
1 UP / ARS
ARS$1.433,82675
1 UP / RUB
83,81725
1 UP / INR
92,13066
1 UP / IDR
Rp17.229,50544
1 UP / KRW
1.453,65912
1 UP / PHP
60,19077
1 UP / EGP
￡E.50,93146
1 UP / BRL
R$5,8856
1 UP / CAD
C$1,43987
1 UP / BDT
126,87672
1 UP / NGN
1.594,83995
1 UP / UAH
43,35375
1 UP / VES
Bs129,273
1 UP / CLP
$1.010,011
1 UP / PKR
Rs294,31153
1 UP / KZT
563,2309
1 UP / THB
฿34,09444
1 UP / TWD
NT$31,37235
1 UP / AED
د.إ3,85717
1 UP / CHF
Fr0,8408
1 UP / HKD
HK$8,23984
1 UP / MAD
.د.م9,49053
1 UP / MXN
$19,77982
1 UP / PLN
3,87819
1 UP / RON
лв4,60338
1 UP / SEK
kr10,15266
1 UP / BGN
лв1,77619
1 UP / HUF
Ft361,40737
1 UP / CZK
22,30222
1 UP / KWD
د.ك0,320555
1 UP / ILS
3,5734