ETF The Token Fiyatı (ETF)
ETF The Token (ETF), şu anda 0,00320908 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 67,39K USD piyasa değerine sahiptir. ETF / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, ETF The Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, ETF The Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0003466435.
Son 60 gün içerisinde, ETF The Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0004100270.
Son 90 gün içerisinde, ETF The Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0011495012519134374.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%0,94
|30 Gün
|$ +0,0003466435
|+%10,80
|60 Gün
|$ +0,0004100270
|+%12,78
|90 Gün
|$ +0,0011495012519134374
|+%55,81
En güncel ETF The Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+%0,94
-%8,65
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? $ETF stands as the bridge between memetic value and one of the most pivotal catalysts crypto has ever seen: spot BTC ETF applications and the SEC's decisions surrounding them. What makes your project unique? ETF The Token draws upon the unique spot BTC ETF narrative, allowing for the gamification of the pending ETF applications and building a community of like-minded crypto enthusiasts. History of your project. ETF The Token was launched on September 1, 2023 on the decentralized exchange Uniswap. What’s next for your project? ETF The Token gamifies each SEC decision regarding the pending spot ETF applications. Please refer to the website etf.live for a detailed roadmap. What can your token be used for? Currently, ETF The Token can be exchanged on Uniswap and can also function as any other ERC-20 token.
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|1 ETF / VND
₫84,4469402
|1 ETF / AUD
A$0,0049419832
|1 ETF / GBP
￡0,00240681
|1 ETF / EUR
€0,0027598088
|1 ETF / USD
$0,00320908
|1 ETF / MYR
RM0,0135744084
|1 ETF / TRY
₺0,1304170112
|1 ETF / JPY
¥0,47173476
|1 ETF / ARS
ARS$4,3720185012
|1 ETF / RUB
₽0,2561487656
|1 ETF / INR
₹0,2816930424
|1 ETF / IDR
Rp52,6078604352
|1 ETF / KRW
₩4,4447041632
|1 ETF / PHP
₱0,1840086472
|1 ETF / EGP
￡E.0,155479926
|1 ETF / BRL
R$0,0176820308
|1 ETF / CAD
C$0,0043964396
|1 ETF / BDT
৳0,3908017624
|1 ETF / NGN
₦4,8918894612
|1 ETF / UAH
₴0,1338828176
|1 ETF / VES
Bs0,40434408
|1 ETF / CLP
$3,09997128
|1 ETF / PKR
Rs0,9072710976
|1 ETF / KZT
₸1,732742746
|1 ETF / THB
฿0,1038458288
|1 ETF / TWD
NT$0,0958873104
|1 ETF / AED
د.إ0,0117773236
|1 ETF / CHF
Fr0,002567264
|1 ETF / HKD
HK$0,0251591872
|1 ETF / MAD
.د.م0,0291063556
|1 ETF / MXN
$0,0606837028
|1 ETF / PLN
zł0,0118415052
|1 ETF / RON
лв0,0140557704
|1 ETF / SEK
kr0,0309997128
|1 ETF / BGN
лв0,0054233452
|1 ETF / HUF
Ft1,1069400552
|1 ETF / CZK
Kč0,0681287684
|1 ETF / KWD
د.ك0,0009787694
|1 ETF / ILS
₪0,0109429628