ETHERBUTTS (METH) Nedir?

Etherbutts (mETH) is a meme token forged straight from Ethereum’s cultural archives — inspired by Vitalik Buterin’s own reference to “etherbutts” and the legendary /r/buttcoin community. mETH is a sarcastic tribute to Ethereum’s history, flipping the chain’s seriousness into raw, cheeky humor. No roadmap, no promises — just pure on-chain comedy, decentralization, and community-driven fun.Lets make ETH GREAT AGAIN with $mETH

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ETHERBUTTS (METH) Kaynağı Resmi Websitesi

ETHERBUTTS (METH) Token Ekonomisi

ETHERBUTTS (METH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. METH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!