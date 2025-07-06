FartcoinCRO Fiyatı (PFFT)
FartcoinCRO (PFFT), şu anda 0,00007072 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. PFFT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, FartcoinCRO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, FartcoinCRO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, FartcoinCRO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, FartcoinCRO / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%10,82
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel FartcoinCRO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,19
+%10,82
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Fartcoin CRO ($PFFT) – 🚀💨 Sir Tootsalot’s Legendary Gas-Powered Meme Token on Cronos! Step into the vault of stench and prepare for lift-off: Fartcoin is here to unleash the mightiest Whoopsie! the blockchain has ever smelled. Led by our noble (and notoriously noxious) mascot Sir Tootsalot 👑💨, $PFFT farts its way through Cronos, powered by the unstoppable #Crofam and fueled by pure meme chaos. Why Fartcoin CRO Reigns Supreme 🌐 Stealth to Stardom: From a hush-hush domain grab and a fartastic new website to an impending Wolfstreet debut, we’re turning silent beginnings into a deafening roar. 🃏 NFT Stinkers: Mint your very own sound-powered FartCard in our NFT drop, each one a randomly generated stinker ready for battle in the Fart Card Battle Game. 🎮 GameFi Guffaws: Dive into the Whoopsie! Gamble and laugh through every rip-roaring turn. Use $PFFT to unlock secret stances. 🏆 Leaderboards & Loot: Climb the ranks in our Gas Wars, the stinkiest champions snag real-world prizes, eternal bragging rights, and front-row seats to Season 2: Bubble Trouble. 🤝 Meme-tastic Community: Join forces with meme influencers, Degen streamers, and the wildest #Crofam crew. Collabs, contests, airdrops and chaos await plus teasers that’ll leave you clutching your whoopee cushion. Get ready to light the fuse: Fartcoin CRO ($PFFT) is more than a token, it’s a full-blown gas revolution. Because when the stink rises… so do we. 💩✨ Use $PFFT in our Whoopsie game! Battle in our card game and keep your gas tank topped for endless fun.
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|1 PFFT / VND
₫1,8609968
|1 PFFT / AUD
A$0,0001074944
|1 PFFT / GBP
￡0,0000516256
|1 PFFT / EUR
€0,0000594048
|1 PFFT / USD
$0,00007072
|1 PFFT / MYR
RM0,0002984384
|1 PFFT / TRY
₺0,0028167776
|1 PFFT / JPY
¥0,01018368
|1 PFFT / RUB
₽0,005558592
|1 PFFT / INR
₹0,006067776
|1 PFFT / IDR
Rp1,1406450016
|1 PFFT / KRW
₩0,0963482208
|1 PFFT / PHP
₱0,0039963872
|1 PFFT / EGP
￡E.0,00348296
|1 PFFT / BRL
R$0,0003833024
|1 PFFT / CAD
C$0,0000961792
|1 PFFT / BDT
৳0,0086723936
|1 PFFT / NGN
₦0,108134416
|1 PFFT / UAH
₴0,0029483168
|1 PFFT / VES
Bs0,00770848
|1 PFFT / CLP
$0,0657696
|1 PFFT / PKR
Rs0,0200675072
|1 PFFT / KZT
₸0,0367185312
|1 PFFT / THB
฿0,0022835488
|1 PFFT / TWD
NT$0,0020452224
|1 PFFT / AED
د.إ0,0002595424
|1 PFFT / CHF
Fr0,0000558688
|1 PFFT / HKD
HK$0,0005544448
|1 PFFT / MAD
.د.م0,0006343584
|1 PFFT / MXN
$0,0013175136
|1 PFFT / PLN
zł0,000254592
|1 PFFT / RON
лв0,0003033888
|1 PFFT / SEK
kr0,0006760832
|1 PFFT / BGN
лв0,0001173952
|1 PFFT / HUF
Ft0,0239641792
|1 PFFT / CZK
Kč0,0014794624
|1 PFFT / KWD
د.ك0,0000215696
|1 PFFT / ILS
₪0,0002362048