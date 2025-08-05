FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) Nedir?

$FTPXBT is a cryptocurrency project created to protect traders in the DeFi space from scams and rug pulls. It offers real-time security insights on new BSC token launches, analyzing deployer history, token holder concentration, and other factors to identify high-risk projects. By providing alerts on Twitter and Telegram, $FTPXBT aims to empower users with the information needed to make safer investment decisions. The project was born out of the need to fight back against scams, following a rug pull that impacted The Trenches community.

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FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) Token Ekonomisi

FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FTPXBT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!