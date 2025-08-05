FROGO Hakkında Daha Fazla Bilgi

FROGO Fiyat Bilgileri

FROGO Resmi Websitesi

FROGO Token Ekonomisi

FROGO Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Frogo The Lord Logosu

Frogo The Lord Fiyatı (FROGO)

Listelenmedi

Frogo The Lord (FROGO) Canlı Fiyat Grafiği

--
----
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Frogo The Lord (FROGO) Fiyatı

Frogo The Lord (FROGO), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 9,04K USD piyasa değerine sahiptir. FROGO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Frogo The Lord Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
%0,00
Frogo The Lord 24 saatlik fiyat değişimi
648,17M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki FROGO / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, FROGO fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Frogo The Lord (FROGO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Frogo The Lord / USD fiyat değişimi, $ 0,0.
Son 30 gün içerisinde, Frogo The Lord / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Frogo The Lord / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Frogo The Lord / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0,0%0,00
30 Gün$ 0+%9,97
60 Gün$ 0-%15,97
90 Gün$ 0--

Frogo The Lord (FROGO) Fiyat Analizi

En güncel Frogo The Lord fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

%0,00

-%3,38

Frogo The Lord (FROGO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 9,04K
$ 9,04K$ 9,04K

--
----

648,17M
648,17M 648,17M

Frogo The Lord (FROGO) Nedir?

FROGO is the first MCP AI Agent on BNB ChAIn💍 How's work? ✅ Users interact with AI Agent ✅ Input goes to Core MCP ✅ Automatically interacts with selected API ✅ Datasources use tooling agent to return output for user 💚 https://frogo.fun $FROGO’s Mission: AI-Powered DeFi for Everyone. DeFi is powerful but complex, time-consuming, and inefficient. $FROGO fixes that. As the first MCP AI Agent on BNB Chain, we create an autonomous, intelligent DeFi experience. AI executes, optimizes, and simplifies token launches, trading, and staking. No friction. No manual work. Just AI managing DeFi efficiently.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Frogo The Lord (FROGO) Kaynağı

Resmi Websitesi

Frogo The Lord (FROGO) Token Ekonomisi

Frogo The Lord (FROGO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FROGO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Frogo The Lord (FROGO) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

FROGO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FROGO / VND
--
1 FROGO / AUD
A$--
1 FROGO / GBP
--
1 FROGO / EUR
--
1 FROGO / USD
$--
1 FROGO / MYR
RM--
1 FROGO / TRY
--
1 FROGO / JPY
¥--
1 FROGO / ARS
ARS$--
1 FROGO / RUB
--
1 FROGO / INR
--
1 FROGO / IDR
Rp--
1 FROGO / KRW
--
1 FROGO / PHP
--
1 FROGO / EGP
￡E.--
1 FROGO / BRL
R$--
1 FROGO / CAD
C$--
1 FROGO / BDT
--
1 FROGO / NGN
--
1 FROGO / UAH
--
1 FROGO / VES
Bs--
1 FROGO / CLP
$--
1 FROGO / PKR
Rs--
1 FROGO / KZT
--
1 FROGO / THB
฿--
1 FROGO / TWD
NT$--
1 FROGO / AED
د.إ--
1 FROGO / CHF
Fr--
1 FROGO / HKD
HK$--
1 FROGO / MAD
.د.م--
1 FROGO / MXN
$--
1 FROGO / PLN
--
1 FROGO / RON
лв--
1 FROGO / SEK
kr--
1 FROGO / BGN
лв--
1 FROGO / HUF
Ft--
1 FROGO / CZK
--
1 FROGO / KWD
د.ك--
1 FROGO / ILS
--