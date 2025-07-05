fxhash Fiyatı (FXH)
fxhash (FXH), şu anda 0,00466985 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. FXH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, fxhash / USD fiyat değişimi, $ -0,002846301230307816.
Son 30 gün içerisinde, fxhash / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, fxhash / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, fxhash / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,002846301230307816
|-%37,86
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel fxhash fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,54
-%37,86
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The $FXH protocol is a powerful foundation for creating, collecting, and evolving generative art in ways that push artistic potential to new levels. $FXH is the foundation of a new art economy that transforms how we create, collect, and value digital art. And as the backbone of an entirely new creative paradigm for tokenized art, $FXH is much more than just an airdrop.The protocol introduces three visionary components that merge art + finance: $FXH token, art coins, open-form. You can use $FXH to launch or participate in art coin launches, collect and interact with open-form projects, provide liquidity, or hold for governance rights as the protocol evolves. The $FXH protocol and first open-form collection launch in June, with more to follow. Roadmap? The $FXH Protocol is for code-based generative art at first but will quickly expand to AI, limited series, and digital artworks
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