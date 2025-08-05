GAX Liquidity Token Reward (GLTR) Nedir?

The primary utility of GAX Liquidity Token Reward (GLTR) is allowing players in the Gotchiverse to speed up the crafting and upgrading of their Installations by burning GLTR, allowing them to reach higher levels of the game faster. Every burned GLTR is equivalent to one block on the Polygon PoS network.

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GAX Liquidity Token Reward (GLTR) Token Ekonomisi

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