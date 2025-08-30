GoonFi (GF) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00001423 $ 0,00001423 $ 0,00001423 24 sa Düşük $ 0,00001909 $ 0,00001909 $ 0,00001909 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00001423$ 0,00001423 $ 0,00001423 24 sa Yüksek $ 0,00001909$ 0,00001909 $ 0,00001909 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00016674$ 0,00016674 $ 0,00016674 En Düşük Fiyat $ 0,00001423$ 0,00001423 $ 0,00001423 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,30 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%22,60 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

GoonFi (GF) canlı fiyatı $0,0000146. GF, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00001423 ve en yüksek $ 0,00001909 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GF için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00016674, en düşük fiyatı ise $ 0,00001423 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GF son bir saatte +%0,30 değişim gösterdi, 24 saatte -%22,60 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

GoonFi (GF) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 14,60K$ 14,60K $ 14,60K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 14,60K$ 14,60K $ 14,60K Dolaşım Arzı 999,84M 999,84M 999,84M Toplam Arz 999.842.195,931663 999.842.195,931663 999.842.195,931663

Şu anki GoonFi piyasa değeri $ 14,60K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GF arzı 999,84M olup, toplam arzı 999842195.931663. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 14,60K.