HOPR (XHOPR) Nedir?

HOPR brings true privacy to web3 with its fully scalable and incentivized mixnet. With HOPR, any kind of data can be transmitted without having to reveal the metadata. HOPR doesn't have its own blockchain: node runners earn HOPR tokens on Gnosis Chain and Ethereum mainnet. Developers can build their own dapps on top of HOPR, allowing everyone to decide who has access to their online and personal data.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

HOPR (XHOPR) Kaynağı Resmi Websitesi

HOPR (XHOPR) Token Ekonomisi

HOPR (XHOPR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XHOPR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!