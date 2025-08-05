Idle Finance (IDLE) Nedir?

IDLE is the Governance Token of Idle Protocol. It allows community participants to vote on-chain proposals and drive the protocol’s future developments.

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Idle Finance (IDLE) Kaynağı Resmi Websitesi

Idle Finance (IDLE) Token Ekonomisi

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