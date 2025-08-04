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Infinity PAD Fiyatı (IPAD)

Listelenmedi

Infinity PAD (IPAD) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00035112
$0,00035112$0,00035112
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Infinity PAD (IPAD) Fiyatı

Infinity PAD (IPAD), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 351,12K USD piyasa değerine sahiptir. IPAD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Infinity PAD Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Infinity PAD 24 saatlik fiyat değişimi
1,00B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Infinity PAD (IPAD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Infinity PAD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Infinity PAD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Infinity PAD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Infinity PAD / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0+%0,18
60 Gün$ 0-%2,24
90 Gün$ 0--

Infinity PAD (IPAD) Fiyat Analizi

En güncel Infinity PAD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01029255
$ 0,01029255$ 0,01029255

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+%0,88

Infinity PAD (IPAD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 351,12K
$ 351,12K$ 351,12K

--
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1,00B
1,00B 1,00B

Infinity PAD (IPAD) Nedir?

Infinity Pad is the dominant launchpad on BSC, with built-in compliance, fiat support, audited contracts, trustless escrow, & many liquidity supporting tools. Infinity Pad is founded by market-leading KOLs, and is powered by DAO Maker's Chainmaker Kit, giving it access to 300,000+ users from day 1

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Infinity PAD (IPAD) Kaynağı

Resmi Websitesi

Infinity PAD (IPAD) Token Ekonomisi

Infinity PAD (IPAD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. IPAD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

IPAD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 IPAD / VND
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1 IPAD / AUD
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1 IPAD / GBP
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1 IPAD / EUR
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1 IPAD / MYR
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1 IPAD / JPY
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1 IPAD / ARS
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1 IPAD / RUB
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1 IPAD / EGP
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1 IPAD / BRL
R$--
1 IPAD / CAD
C$--
1 IPAD / BDT
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1 IPAD / NGN
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1 IPAD / UAH
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1 IPAD / VES
Bs--
1 IPAD / CLP
$--
1 IPAD / PKR
Rs--
1 IPAD / KZT
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1 IPAD / THB
฿--
1 IPAD / TWD
NT$--
1 IPAD / AED
د.إ--
1 IPAD / CHF
Fr--
1 IPAD / HKD
HK$--
1 IPAD / MAD
.د.م--
1 IPAD / MXN
$--
1 IPAD / PLN
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1 IPAD / RON
лв--
1 IPAD / SEK
kr--
1 IPAD / BGN
лв--
1 IPAD / HUF
Ft--
1 IPAD / CZK
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1 IPAD / KWD
د.ك--
1 IPAD / ILS
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