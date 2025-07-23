jAsset jUSD Fiyatı (JUSD)
jAsset jUSD (JUSD), şu anda 0,99013 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 513,19K USD piyasa değerine sahiptir. JUSD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, jAsset jUSD / USD fiyat değişimi, $ -0,0033694416495368.
Son 30 gün içerisinde, jAsset jUSD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, jAsset jUSD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, jAsset jUSD / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0033694416495368
|-%0,33
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel jAsset jUSD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,78
-%0,33
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
jAssets is a decentralized collateralized debt platform created by BLKSWN within the Jellyverse ecosystem. It enables users to lock ERC20 tokens as collateral to mint various synthetic assets, known as jAssets, such as jUSD, jAAPL, and jTSLA. Users manage their positions via Vaults, ensuring that each issued synthetic asset is fully backed by over-collateralized positions. jAssets leverage price data from decentralized oracle provider pyth.network, maintaining stability through constant collateralization checks. The protocol enforces a minimum collateral ratio of at least 110%, ensuring resilience and reducing systemic risk through liquidations of under-collateralized Vaults.
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|1 JUSD / VND
₫26.055,27095
|1 JUSD / AUD
A$1,5049976
|1 JUSD / GBP
￡0,7227949
|1 JUSD / EUR
€0,8416105
|1 JUSD / USD
$0,99013
|1 JUSD / MYR
RM4,1783486
|1 JUSD / TRY
₺40,0408572
|1 JUSD / JPY
¥144,55898
|1 JUSD / RUB
₽77,7153037
|1 JUSD / INR
₹85,5175281
|1 JUSD / IDR
Rp16.231,6367472
|1 JUSD / KRW
₩1.365,6962103
|1 JUSD / PHP
₱56,3681009
|1 JUSD / EGP
￡E.48,5955804
|1 JUSD / BRL
R$5,5051228
|1 JUSD / CAD
C$1,3465768
|1 JUSD / BDT
৳120,0829664
|1 JUSD / NGN
₦1.511,6413723
|1 JUSD / UAH
₴41,1993093
|1 JUSD / VES
Bs117,82547
|1 JUSD / CLP
$940,6235
|1 JUSD / PKR
Rs281,1177096
|1 JUSD / KZT
₸526,3828119
|1 JUSD / THB
฿31,8524821
|1 JUSD / TWD
NT$29,0405129
|1 JUSD / AED
د.إ3,6337771
|1 JUSD / CHF
Fr0,7822027
|1 JUSD / HKD
HK$7,7626192
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.د.م8,8814661
|1 JUSD / MXN
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zł3,5842706
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лв4,2773616
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kr9,4161363
|1 JUSD / BGN
лв1,6436158
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|1 JUSD / CZK
Kč20,7630261
|1 JUSD / KWD
د.ك0,30198965
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