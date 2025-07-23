JUSD Hakkında Daha Fazla Bilgi

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jAsset jUSD Fiyatı (JUSD)

jAsset jUSD (JUSD) Canlı Fiyat Grafiği

$0,99013
$0,99013$0,99013
-%0,301D
USD

Bugünkü jAsset jUSD (JUSD) Fiyatı

jAsset jUSD (JUSD), şu anda 0,99013 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 513,19K USD piyasa değerine sahiptir. JUSD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

jAsset jUSD Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,33
jAsset jUSD 24 saatlik fiyat değişimi
518,30K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında jAsset jUSD (JUSD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, jAsset jUSD / USD fiyat değişimi, $ -0,0033694416495368.
Son 30 gün içerisinde, jAsset jUSD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, jAsset jUSD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, jAsset jUSD / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0033694416495368-%0,33
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

jAsset jUSD (JUSD) Fiyat Analizi

En güncel jAsset jUSD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,983466
$ 0,983466$ 0,983466

$ 1,001
$ 1,001$ 1,001

$ 1,001
$ 1,001$ 1,001

-%0,78

-%0,33

--

jAsset jUSD (JUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 513,19K
$ 513,19K$ 513,19K

--
----

518,30K
518,30K 518,30K

jAsset jUSD (JUSD) Nedir?

jAssets is a decentralized collateralized debt platform created by BLKSWN within the Jellyverse ecosystem. It enables users to lock ERC20 tokens as collateral to mint various synthetic assets, known as jAssets, such as jUSD, jAAPL, and jTSLA. Users manage their positions via Vaults, ensuring that each issued synthetic asset is fully backed by over-collateralized positions. jAssets leverage price data from decentralized oracle provider pyth.network, maintaining stability through constant collateralization checks. The protocol enforces a minimum collateral ratio of at least 110%, ensuring resilience and reducing systemic risk through liquidations of under-collateralized Vaults.

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jAsset jUSD (JUSD) Kaynağı

Resmi Websitesi

jAsset jUSD (JUSD) Token Ekonomisi

jAsset jUSD (JUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. JUSD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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JUSD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 JUSD / VND
26.055,27095
1 JUSD / AUD
A$1,5049976
1 JUSD / GBP
0,7227949
1 JUSD / EUR
0,8416105
1 JUSD / USD
$0,99013
1 JUSD / MYR
RM4,1783486
1 JUSD / TRY
40,0408572
1 JUSD / JPY
¥144,55898
1 JUSD / RUB
77,7153037
1 JUSD / INR
85,5175281
1 JUSD / IDR
Rp16.231,6367472
1 JUSD / KRW
1.365,6962103
1 JUSD / PHP
56,3681009
1 JUSD / EGP
￡E.48,5955804
1 JUSD / BRL
R$5,5051228
1 JUSD / CAD
C$1,3465768
1 JUSD / BDT
120,0829664
1 JUSD / NGN
1.511,6413723
1 JUSD / UAH
41,1993093
1 JUSD / VES
Bs117,82547
1 JUSD / CLP
$940,6235
1 JUSD / PKR
Rs281,1177096
1 JUSD / KZT
526,3828119
1 JUSD / THB
฿31,8524821
1 JUSD / TWD
NT$29,0405129
1 JUSD / AED
د.إ3,6337771
1 JUSD / CHF
Fr0,7822027
1 JUSD / HKD
HK$7,7626192
1 JUSD / MAD
.د.م8,8814661
1 JUSD / MXN
$18,4560232
1 JUSD / PLN
3,5842706
1 JUSD / RON
лв4,2773616
1 JUSD / SEK
kr9,4161363
1 JUSD / BGN
лв1,6436158
1 JUSD / HUF
Ft336,8917325
1 JUSD / CZK
20,7630261
1 JUSD / KWD
د.ك0,30198965
1 JUSD / ILS
3,2971329