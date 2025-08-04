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JETT CRYPTO Fiyatı (JETT)

Listelenmedi

JETT CRYPTO (JETT) Canlı Fiyat Grafiği

$0,090093
$0,090093$0,090093
-%21,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü JETT CRYPTO (JETT) Fiyatı

JETT CRYPTO (JETT), şu anda 0,090093 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,59M USD piyasa değerine sahiptir. JETT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

JETT CRYPTO Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%21,89
JETT CRYPTO 24 saatlik fiyat değişimi
28,77M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında JETT CRYPTO (JETT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, JETT CRYPTO / USD fiyat değişimi, $ -0,02524923742112892.
Son 30 gün içerisinde, JETT CRYPTO / USD fiyat değişimi, $ -0,0497785897.
Son 60 gün içerisinde, JETT CRYPTO / USD fiyat değişimi, $ -0,0484610877.
Son 90 gün içerisinde, JETT CRYPTO / USD fiyat değişimi, $ -0,13976771186974324.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,02524923742112892-%21,89
30 Gün$ -0,0497785897-%55,25
60 Gün$ -0,0484610877-%53,79
90 Gün$ -0,13976771186974324-%60,80

JETT CRYPTO (JETT) Fiyat Analizi

En güncel JETT CRYPTO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,08941
$ 0,08941$ 0,08941

$ 0,115342
$ 0,115342$ 0,115342

$ 1,048
$ 1,048$ 1,048

--

-%21,89

-%54,63

JETT CRYPTO (JETT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2,59M
$ 2,59M$ 2,59M

--
----

28,77M
28,77M 28,77M

JETT CRYPTO (JETT) Nedir?

Jett is a cutting-edge cryptocurrency designed to decentralize finance and empower users with greater control over their financial future. The primary objective of launching Jett Coin is to support and advance space exploration efforts. Decentralization: Our mission is to decentralize financial systems, breaking down barriers and providing equal access to financial opportunities for everyone.

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JETT CRYPTO (JETT) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

JETT CRYPTO (JETT) Token Ekonomisi

JETT CRYPTO (JETT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. JETT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

JETT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 JETT / VND
2.370,797295
1 JETT / AUD
A$0,13874322
1 JETT / GBP
0,06756975
1 JETT / EUR
0,07747998
1 JETT / USD
$0,090093
1 JETT / MYR
RM0,38109339
1 JETT / TRY
3,66408231
1 JETT / JPY
¥13,243671
1 JETT / ARS
ARS$122,90937525
1 JETT / RUB
7,18491675
1 JETT / INR
7,89304773
1 JETT / IDR
Rp1.476,93418992
1 JETT / KRW
124,60943016
1 JETT / PHP
5,16052704
1 JETT / EGP
￡E.4,36410492
1 JETT / BRL
R$0,50181801
1 JETT / CAD
C$0,12342741
1 JETT / BDT
10,97152554
1 JETT / NGN
137,33686827
1 JETT / UAH
3,75867996
1 JETT / VES
Bs11,081439
1 JETT / CLP
$87,210024
1 JETT / PKR
Rs25,53595992
1 JETT / KZT
48,64571535
1 JETT / THB
฿2,91991413
1 JETT / TWD
NT$2,68837512
1 JETT / AED
د.إ0,33064131
1 JETT / CHF
Fr0,0720744
1 JETT / HKD
HK$0,70632912
1 JETT / MAD
.د.م0,81624258
1 JETT / MXN
$1,69645119
1 JETT / PLN
0,33244317
1 JETT / RON
лв0,39460734
1 JETT / SEK
kr0,86939745
1 JETT / BGN
лв0,15225717
1 JETT / HUF
Ft30,98027991
1 JETT / CZK
1,91087253
1 JETT / KWD
د.ك0,027478365
1 JETT / ILS
0,3063162