Kapi Plara (KAPI) Nedir?

Kapi is a meme coin centered around the character "Kapiplara," a fun and relatable capybara figure. The project thrives on a narrative of friendship and collaboration, as it’s tied closely to Moodeng, with both existing in the same playful "zoo" ecosystem. Kapi purpose is to bring together a community that loves lighthearted fun, meme culture, and shared experiences, without overcomplicating the focus with technicalities.

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Kapi Plara (KAPI) Kaynağı Resmi Websitesi

Kapi Plara (KAPI) Token Ekonomisi

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