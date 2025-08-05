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Kassandra Fiyatı (KACY)

Listelenmedi

Kassandra (KACY) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00181455
$0,00181455$0,00181455
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Kassandra (KACY) Fiyatı

Kassandra (KACY), şu anda 0,00181455 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 10,73K USD piyasa değerine sahiptir. KACY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Kassandra Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Kassandra 24 saatlik fiyat değişimi
5,91M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Kassandra (KACY) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Kassandra / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Kassandra / USD fiyat değişimi, $ +0,0003288338.
Son 60 gün içerisinde, Kassandra / USD fiyat değişimi, $ -0,0000494403.
Son 90 gün içerisinde, Kassandra / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0,0003288338+%18,12
60 Gün$ -0,0000494403-%2,72
90 Gün$ 0--

Kassandra (KACY) Fiyat Analizi

En güncel Kassandra fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2,98
$ 2,98$ 2,98

--

--

-%17,95

Kassandra (KACY) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 10,73K
$ 10,73K$ 10,73K

--
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5,91M
5,91M 5,91M

Kassandra (KACY) Nedir?

Kassandra is an audacious project to delegate money management in a decentralized, efficient, and customizable way, working as a marketplace for tokenized and data-driven investment strategies. For managers, Kassandra is a plug-and-earn solution to port complex money management strategies to decentralized ecosystems, saving time and costs when compared to the traditional market, helping managers to raise funds without the need for complex infrastructure.With Kassandra, retail investors will be able to delegate money management to professionals without hassle. The first curated tokenized investment fund to be launched by Kassandra will be the Avalanche Social Index, an investment strategy that would automagically invest in the most solid and engaged communities by using social data in partnership with the social data company https://heimdall.land

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Kassandra (KACY) Kaynağı

Resmi Websitesi

Kassandra (KACY) Token Ekonomisi

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KACY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KACY / VND
47,74988325
1 KACY / AUD
A$0,002794407
1 KACY / GBP
0,0013609125
1 KACY / EUR
0,001560513
1 KACY / USD
$0,00181455
1 KACY / MYR
RM0,0076755465
1 KACY / TRY
0,0738340395
1 KACY / JPY
¥0,26673885
1 KACY / ARS
ARS$2,4620721675
1 KACY / RUB
0,14480109
1 KACY / INR
0,159498945
1 KACY / IDR
Rp29,746716552
1 KACY / KRW
2,513224332
1 KACY / PHP
0,1039918605
1 KACY / EGP
￡E.0,0878786565
1 KACY / BRL
R$0,0099618795
1 KACY / CAD
C$0,0024859335
1 KACY / BDT
0,220975899
1 KACY / NGN
2,7576623625
1 KACY / UAH
0,075703026
1 KACY / VES
Bs0,2286333
1 KACY / CLP
$1,75466985
1 KACY / PKR
Rs0,513735396
1 KACY / KZT
0,9797662725
1 KACY / THB
฿0,058718838
1 KACY / TWD
NT$0,0542368995
1 KACY / AED
د.إ0,0066593985
1 KACY / CHF
Fr0,00145164
1 KACY / HKD
HK$0,014226072
1 KACY / MAD
.د.م0,016439823
1 KACY / MXN
$0,034294995
1 KACY / PLN
0,0066956895
1 KACY / RON
лв0,007947729
1 KACY / SEK
kr0,017528553
1 KACY / BGN
лв0,0030665895
1 KACY / HUF
Ft0,625910877
1 KACY / CZK
0,038541042
1 KACY / KWD
د.ك0,00055343775
1 KACY / ILS
0,0061876155