Klayr (KLY) Nedir?

Despite the pivotal role of digital ownership in tomorrow's tech, we still don't see Web3 use cases in our day-to-day lives. With Klayr, that’s about to change. As a Layer 1 blockchain built with rock-solid, established technology, Klayr is positioned to provide a platform where developers, creators, and a thriving community of token-holders and validators can come together. With features like a JavaScript-only SDK, sidechain interoperability, and (future) mainchain token issuance, we're making blockchain accessible to the masses. Klayr, Web3 for the new generation.

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Klayr (KLY) Kaynağı Resmi Websitesi

Klayr (KLY) Token Ekonomisi

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