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Law Blocks Fiyatı (LBT)

Listelenmedi

Law Blocks (LBT) Canlı Fiyat Grafiği

$0,13429
$0,13429$0,13429
+%0,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Law Blocks (LBT) Fiyatı

Law Blocks (LBT), şu anda 0,13429 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 32,90M USD piyasa değerine sahiptir. LBT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Law Blocks Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,22
Law Blocks 24 saatlik fiyat değişimi
245,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Law Blocks (LBT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Law Blocks / USD fiyat değişimi, $ +0,00030117.
Son 30 gün içerisinde, Law Blocks / USD fiyat değişimi, $ +0,0039296745.
Son 60 gün içerisinde, Law Blocks / USD fiyat değişimi, $ +0,0061876669.
Son 90 gün içerisinde, Law Blocks / USD fiyat değişimi, $ +0,00481254786360825.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00030117+%0,22
30 Gün$ +0,0039296745+%2,93
60 Gün$ +0,0061876669+%4,61
90 Gün$ +0,00481254786360825+%3,72

Law Blocks (LBT) Fiyat Analizi

En güncel Law Blocks fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,133543
$ 0,133543$ 0,133543

$ 0,134621
$ 0,134621$ 0,134621

$ 0,291525
$ 0,291525$ 0,291525

-%0,10

+%0,22

+%1,01

Law Blocks (LBT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 32,90M
$ 32,90M$ 32,90M

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245,00M
245,00M 245,00M

Law Blocks (LBT) Nedir?

What is Law Blocks AI Law Blocks AI is a Legal Tech Ecosystem. Key Features of Law Blocks AI: A) AI-generated legal documents, tailored to your state & country. B) Global AI - providing legal, medical & general information globally. C) Sharing & editing legal documents with your counterparts & legal team in real time with timestamp. D) E-signature/Digital Signature on Web3 — the only e-sign solution available on Web3. E) Uploading finalized documents securely post e-sign on IPFS (Inter Planetary File System) XDC Blockchain. F) Dispute Resolution through ADR(Alternate Dispute Resolution) Mediation & Arbitration, on Law Blocks AI platform. G) Online Legal Solutions - through Legal Experts globally. H) Dispute Resolutions through International Mediation & Arbitration Courts.

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Law Blocks (LBT) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Law Blocks (LBT) Token Ekonomisi

Law Blocks (LBT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LBT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

LBT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 LBT / VND
3.533,84135
1 LBT / AUD
A$0,2068066
1 LBT / GBP
0,1007175
1 LBT / EUR
0,1154894
1 LBT / USD
$0,13429
1 LBT / MYR
RM0,5680467
1 LBT / TRY
5,4615743
1 LBT / JPY
¥19,74063
1 LBT / ARS
ARS$183,2051325
1 LBT / RUB
10,7096275
1 LBT / INR
11,7678327
1 LBT / IDR
Rp2.201,4750576
1 LBT / KRW
185,7391848
1 LBT / PHP
7,6961599
1 LBT / EGP
￡E.6,5063505
1 LBT / BRL
R$0,7466524
1 LBT / CAD
C$0,1839773
1 LBT / BDT
16,3538362
1 LBT / NGN
204,7103331
1 LBT / UAH
5,6025788
1 LBT / VES
Bs16,51767
1 LBT / CLP
$129,99272
1 LBT / PKR
Rs38,0631576
1 LBT / KZT
72,5098855
1 LBT / THB
฿4,3550247
1 LBT / TWD
NT$4,0072136
1 LBT / AED
د.إ0,4928443
1 LBT / CHF
Fr0,107432
1 LBT / HKD
HK$1,0528336
1 LBT / MAD
.د.م1,2166674
1 LBT / MXN
$2,5286807
1 LBT / PLN
0,4955301
1 LBT / RON
лв0,5881902
1 LBT / SEK
kr1,2972414
1 LBT / BGN
лв0,2269501
1 LBT / HUF
Ft46,2266467
1 LBT / CZK
2,8523196
1 LBT / KWD
د.ك0,04095845
1 LBT / ILS
0,456586