Luntra Infrastructure ($LUNTRA) Nedir?

Luntra is the world’s first AI-native Layer 2, designed to bring intelligence and automation to on-chain infrastructure. Built with a hybrid rollup architecture combining Optimistic and ZK security, Luntra features AI-powered tools like MEV protection, Wallet Intelligence, and autonomous AgentX bots. It supports gas payments in USDC, offers real-time risk analysis, and enables seamless bridging with Ethereum. By prioritizing both developers and users, Luntra delivers a smarter, more intuitive blockchain experience that evolves in real time.

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Luntra Infrastructure ($LUNTRA) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) Token Ekonomisi

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. $LUNTRA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!