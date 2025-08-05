Meta Apes PEEL (PEEL) Nedir?

Meta Apes is a free-to-play, play-and-earn MMO strategy game designed for mobile. It is set in a post-apocalyptic world, in which humanity has ended and a new era ruled by Apes has begun. Next on the agenda is space domination. Each player will have to work closely with his or her Gang to become the strongest Clan and win the ultimate race to space.

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Meta Apes PEEL (PEEL) Token Ekonomisi

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