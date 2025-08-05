Minu (MINU) Nedir?

What is Minu(MINU)? Minu is a meme cryptocurrency token, built on Binance Smart Chain combined with a unique utility. With its own decentralized app, Minu is giving an 8% daily return to its miners in forms of BNB, while Minu's native token is constantly increasing the TVL (Total Value Locked) of its miner with a 2% of every transaction (buy or sell) going to contract of the miner. Only Minu holders have the ability to start mining and earn daily rewards.

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Minu (MINU) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Minu (MINU) Token Ekonomisi

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