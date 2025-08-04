Nekocoin Fiyatı (((=ↀΩↀ=)))
Nekocoin (((=ↀΩↀ=))), şu anda 0,00072404 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,31M USD piyasa değerine sahiptir. ((=ↀΩↀ=)) / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki ((=ↀΩↀ=)) / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ((=ↀΩↀ=)) fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Nekocoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Nekocoin / USD fiyat değişimi, $ +0,0000970340.
Son 60 gün içerisinde, Nekocoin / USD fiyat değişimi, $ +0,0000227121.
Son 90 gün içerisinde, Nekocoin / USD fiyat değişimi, $ +0,0000004878672670724.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%6,02
|30 Gün
|$ +0,0000970340
|+%13,40
|60 Gün
|$ +0,0000227121
|+%3,14
|90 Gün
|$ +0,0000004878672670724
|+%0,07
En güncel Nekocoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%3,13
+%6,02
-%15,06
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Nekodex is the first gas-less smart account that allows you to interact with DeFi on any chain with a single click. Powered by Perpetual Protocol V3, Nekodex brings the Smart Liquidity Framework to life through partnerships with ZeroDev—a leader in account abstraction wallet technology—and Across Protocol—a leader in chain abstraction technology. Nekodex offers users a silky smooth mobile experience similar to centralized exchanges (CEXs), while remaining non-custodial and secure.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ((=ↀΩↀ=)) tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 ((=ↀΩↀ=)) / VND
₫19,0531126
|1 ((=ↀΩↀ=)) / AUD
A$0,0011150216
|1 ((=ↀΩↀ=)) / GBP
￡0,00054303
|1 ((=ↀΩↀ=)) / EUR
€0,0006226744
|1 ((=ↀΩↀ=)) / USD
$0,00072404
|1 ((=ↀΩↀ=)) / MYR
RM0,0030626892
|1 ((=ↀΩↀ=)) / TRY
₺0,0294467068
|1 ((=ↀΩↀ=)) / JPY
¥0,10643388
|1 ((=ↀΩↀ=)) / ARS
ARS$0,9810814404
|1 ((=ↀΩↀ=)) / RUB
₽0,0578652768
|1 ((=ↀΩↀ=)) / INR
₹0,0637010392
|1 ((=ↀΩↀ=)) / IDR
Rp11,8695062976
|1 ((=ↀΩↀ=)) / KRW
₩1,0028243616
|1 ((=ↀΩↀ=)) / PHP
₱0,0415164536
|1 ((=ↀΩↀ=)) / EGP
￡E.0,035079738
|1 ((=ↀΩↀ=)) / BRL
R$0,00398222
|1 ((=ↀΩↀ=)) / CAD
C$0,0009919348
|1 ((=ↀΩↀ=)) / BDT
৳0,0881735912
|1 ((=ↀΩↀ=)) / NGN
₦1,1037193356
|1 ((=ↀΩↀ=)) / UAH
₴0,0302069488
|1 ((=ↀΩↀ=)) / VES
Bs0,090505
|1 ((=ↀΩↀ=)) / CLP
$0,70014668
|1 ((=ↀΩↀ=)) / PKR
Rs0,2051060512
|1 ((=ↀΩↀ=)) / KZT
₸0,390945398
|1 ((=ↀΩↀ=)) / THB
฿0,0234444152
|1 ((=ↀΩↀ=)) / TWD
NT$0,0216270748
|1 ((=ↀΩↀ=)) / AED
د.إ0,0026572268
|1 ((=ↀΩↀ=)) / CHF
Fr0,000579232
|1 ((=ↀΩↀ=)) / HKD
HK$0,0056764736
|1 ((=ↀΩↀ=)) / MAD
.د.م0,0065598024
|1 ((=ↀΩↀ=)) / MXN
$0,0136409136
|1 ((=ↀΩↀ=)) / PLN
zł0,0026717076
|1 ((=ↀΩↀ=)) / RON
лв0,0031712952
|1 ((=ↀΩↀ=)) / SEK
kr0,0070014668
|1 ((=ↀΩↀ=)) / BGN
лв0,0012236276
|1 ((=ↀΩↀ=)) / HUF
Ft0,2498372424
|1 ((=ↀΩↀ=)) / CZK
Kč0,0153930904
|1 ((=ↀΩↀ=)) / KWD
د.ك0,0002208322
|1 ((=ↀΩↀ=)) / ILS
₪0,0024689764