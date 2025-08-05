Nostra Staked STRK (NSTSTRK) Nedir?

stSTRK is a transferable liquid staking token that represents the share of the total STRK staked through Nostra. stSTRK uses the ERC-4626 standard that enables yield-bearing tokens to be easily integrated into DeFi protocols.

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Nostra Staked STRK (NSTSTRK) Kaynağı Resmi Websitesi

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) Token Ekonomisi

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