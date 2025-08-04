Para (PARA) Nedir?

PARA is a community driven token, built on the Ethereum blockchain, that aims to change the crypto space with real world utilities including an NFT Marketplace and a Launchpad that vets new projects to help everyone enter the crypto space safely. At the heart of the Para EcoSystem, a portion of every transaction supports veterans around the world through our partnerships with nonprofit organizations such as Convoy of Hope and Xtreme Couture GI Foundation.

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Para (PARA) Kaynağı Resmi Websitesi

Para (PARA) Token Ekonomisi

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