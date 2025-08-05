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Pedro Fiyatı (PEDRO)

Listelenmedi

Pedro (PEDRO) Canlı Fiyat Grafiği

$0,586066
$0,586066$0,586066
-%0,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Pedro (PEDRO) Fiyatı

Pedro (PEDRO), şu anda 0,586066 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 58,49K USD piyasa değerine sahiptir. PEDRO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Pedro Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,83
Pedro 24 saatlik fiyat değişimi
99,79K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Pedro (PEDRO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Pedro / USD fiyat değişimi, $ -0,0049143842960105.
Son 30 gün içerisinde, Pedro / USD fiyat değişimi, $ -0,2341534690.
Son 60 gün içerisinde, Pedro / USD fiyat değişimi, $ -0,3520990171.
Son 90 gün içerisinde, Pedro / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0049143842960105-%0,83
30 Gün$ -0,2341534690-%39,95
60 Gün$ -0,3520990171-%60,07
90 Gün$ 0--

Pedro (PEDRO) Fiyat Analizi

En güncel Pedro fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,586063
$ 0,586063$ 0,586063

$ 0,607691
$ 0,607691$ 0,607691

$ 2,38
$ 2,38$ 2,38

-%0,00

-%0,83

-%7,04

Pedro (PEDRO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 58,49K
$ 58,49K$ 58,49K

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99,79K
99,79K 99,79K

Pedro (PEDRO) Nedir?

Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored. The token in this application is for Pedro, CMO of timefun.

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Pedro (PEDRO) Kaynağı

Resmi Websitesi

Pedro (PEDRO) Token Ekonomisi

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PEDRO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PEDRO / VND
15.422,32679
1 PEDRO / AUD
A$0,90254164
1 PEDRO / GBP
0,4395495
1 PEDRO / EUR
0,50401676
1 PEDRO / USD
$0,586066
1 PEDRO / MYR
RM2,47905918
1 PEDRO / TRY
23,8235829
1 PEDRO / JPY
¥85,565636
1 PEDRO / ARS
ARS$795,2036521
1 PEDRO / RUB
46,77978812
1 PEDRO / INR
51,49761942
1 PEDRO / IDR
Rp9.607,63780704
1 PEDRO / KRW
811,72485264
1 PEDRO / PHP
33,6108851
1 PEDRO / EGP
￡E.28,3948977
1 PEDRO / BRL
R$3,22922366
1 PEDRO / CAD
C$0,80291042
1 PEDRO / BDT
71,37111748
1 PEDRO / NGN
893,39314974
1 PEDRO / UAH
24,45067352
1 PEDRO / VES
Bs73,844316
1 PEDRO / CLP
$566,139756
1 PEDRO / PKR
Rs165,69257952
1 PEDRO / KZT
316,4463367
1 PEDRO / THB
฿18,96509576
1 PEDRO / TWD
NT$17,51165208
1 PEDRO / AED
د.إ2,15086222
1 PEDRO / CHF
Fr0,4688528
1 PEDRO / HKD
HK$4,6006181
1 PEDRO / MAD
.د.م5,31561862
1 PEDRO / MXN
$11,08250806
1 PEDRO / PLN
2,16258354
1 PEDRO / RON
лв2,56696908
1 PEDRO / SEK
kr5,66139756
1 PEDRO / BGN
лв0,99045154
1 PEDRO / HUF
Ft202,15760604
1 PEDRO / CZK
12,44218118
1 PEDRO / KWD
د.ك0,17875013
1 PEDRO / ILS
1,99848506