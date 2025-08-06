Pepechain (PC) Nedir?

Pepechain exists as an EVM-compatible Blockchain that will facilitate the growth and interactions in the Pepe ecosystem. We built the chain and tailored it to meet the needs of the Pepe economy's NFT, DeFi, and dApp projects. A few game-changers Pepechain has to offer include Faster Speed,Cost-effective,EVM-Compatible, Friendly UX,etc. From DeFi to NFT and GameFi, we plan to guide founders into launching profitable projects. The entire Web3 community is set to witness a radical influx of high-quality projects through the Pepechain. The entire Web3 community is set to witness a radical influx of high-quality projects through the Pepechain; we are changing the narratives There is currently a 4/4 tax but there will no longer be tax tokens once we release our own blockchain. You can stake your $PEPE and $PC and gain rewards accordingly.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Pepechain (PC) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Pepechain (PC) Token Ekonomisi

Pepechain (PC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!