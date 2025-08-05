Pepek Philippe (PEPEK) Nedir?

Pepek Philippe is a whimsical meme coin inspired by the lavish lifestyle of billionaire frogs flaunting luxury watches. This project humorously showcases the world of amphibious elites who enjoy opulence, fine dining, private jets, beautiful women, fast cars, mansions, and, of course, top-tier timepieces. The coin celebrates this absurdly rich lifestyle, blending humor with luxury culture to create a fun, engaging crypto experience.

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Pepek Philippe (PEPEK) Kaynağı Resmi Websitesi

Pepek Philippe (PEPEK) Token Ekonomisi

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