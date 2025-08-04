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Plaza LevETH Fiyatı (LEVETH)

Listelenmedi

Plaza LevETH (LEVETH) Canlı Fiyat Grafiği

$7.205,25
$7.205,25$7.205,25
+%8,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Plaza LevETH (LEVETH) Fiyatı

Plaza LevETH (LEVETH), şu anda 7.205,24 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,11M USD piyasa değerine sahiptir. LEVETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Plaza LevETH Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%8,58
Plaza LevETH 24 saatlik fiyat değişimi
153,89 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Plaza LevETH (LEVETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Plaza LevETH / USD fiyat değişimi, $ +569,16.
Son 30 gün içerisinde, Plaza LevETH / USD fiyat değişimi, $ +5.339,8213771000.
Son 60 gün içerisinde, Plaza LevETH / USD fiyat değişimi, $ +4.170,6818421240.
Son 90 gün içerisinde, Plaza LevETH / USD fiyat değişimi, $ +5.413,3447079654545.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +569,16+%8,58
30 Gün$ +5.339,8213771000+%74,11
60 Gün$ +4.170,6818421240+%57,88
90 Gün$ +5.413,3447079654545+%302,10

Plaza LevETH (LEVETH) Fiyat Analizi

En güncel Plaza LevETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 6.635,39
$ 6.635,39$ 6.635,39

$ 7.248,65
$ 7.248,65$ 7.248,65

$ 9.447,2
$ 9.447,2$ 9.447,2

-%0,26

+%8,58

-%12,22

Plaza LevETH (LEVETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,11M
$ 1,11M$ 1,11M

--
----

153,89
153,89 153,89

Plaza LevETH (LEVETH) Nedir?

Plaza Finance is the public square for on-chain bonds and leverage, building innovative programmable derivative protocols. Through tokenized vault structures that enable any risk-return profile to be created on any asset, users are empowered with novel strategies for yield generation and asset exposure within the decentralized finance ecosystem. For more information, please visit https://www.plaza.finance/

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Plaza LevETH (LEVETH) Kaynağı

Resmi Websitesi

Plaza LevETH (LEVETH) Token Ekonomisi

Plaza LevETH (LEVETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LEVETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

LEVETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 LEVETH / VND
189.605.890,6
1 LEVETH / AUD
A$11.096,0696
1 LEVETH / GBP
5.403,93
1 LEVETH / EUR
6.196,5064
1 LEVETH / USD
$7.205,24
1 LEVETH / MYR
RM30.478,1652
1 LEVETH / TRY
293.037,1108
1 LEVETH / JPY
¥1.059.170,28
1 LEVETH / ARS
ARS$9.803.017,2296
1 LEVETH / RUB
575.842,7808
1 LEVETH / INR
633.340,596
1 LEVETH / IDR
Rp118.118.669,6256
1 LEVETH / KRW
9.979.545,6096
1 LEVETH / PHP
413.076,4092
1 LEVETH / EGP
￡E.349.093,878
1 LEVETH / BRL
R$39.628,82
1 LEVETH / CAD
C$9.871,1788
1 LEVETH / BDT
877.454,1272
1 LEVETH / NGN
10.983.595,8036
1 LEVETH / UAH
300.602,6128
1 LEVETH / VES
Bs900.655
1 LEVETH / CLP
$6.960.261,84
1 LEVETH / PKR
Rs2.048.089,47
1 LEVETH / KZT
3.890.469,338
1 LEVETH / THB
฿233.305,6712
1 LEVETH / TWD
NT$215.436,676
1 LEVETH / AED
د.إ26.443,2308
1 LEVETH / CHF
Fr5.764,192
1 LEVETH / HKD
HK$56.489,0816
1 LEVETH / MAD
.د.م65.279,4744
1 LEVETH / MXN
$135.674,6692
1 LEVETH / PLN
26.587,3356
1 LEVETH / RON
лв31.558,9512
1 LEVETH / SEK
kr69.602,6184
1 LEVETH / BGN
лв12.104,8032
1 LEVETH / HUF
Ft2.485.375,4856
1 LEVETH / CZK
153.039,2976
1 LEVETH / KWD
د.ك2.197,5982
1 LEVETH / ILS
24.569,8684