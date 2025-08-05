PUSO (PUSO) Nedir?

PUSO is a decentralized stablecoin pegged to Philippines Peso on the Mento Platform. This marks the sixth stablecoin for mobile payments available on the Mento Platform, built on the Celo blockchain. PUSO can be easily used for remittances, FX trading and microloans, converted on-chain in other stable currencies on Celo, and accessed across various decentralized applications and services without regional barriers.

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PUSO (PUSO) Kaynağı Resmi Websitesi

PUSO (PUSO) Token Ekonomisi

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