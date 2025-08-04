Savings USX Fiyatı (SUSX)
Savings USX (SUSX), şu anda 1,082 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 488,99K USD piyasa değerine sahiptir. SUSX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Savings USX / USD fiyat değişimi, $ -0,021875866821003.
Son 30 gün içerisinde, Savings USX / USD fiyat değişimi, $ -0,0059534886.
Son 60 gün içerisinde, Savings USX / USD fiyat değişimi, $ -0,0015010586.
Son 90 gün içerisinde, Savings USX / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,021875866821003
|-%1,98
|30 Gün
|$ -0,0059534886
|-%0,55
|60 Gün
|$ -0,0015010586
|-%0,13
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Savings USX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-%1,98
-%0,67
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is sUSX? Savings USX (sUSX) is the tokenized version of yield-bearing USX, redistributing revenue from dForce protocols back to USX holders. Savings USX (sUSX) implements a LayerZero OFT (Omnichain Fungible Token) format for USX deposited into the sUSX vault, converting the USR-deposited position into a token users can hold and use. sUSX will offer omni yields to holders across multiple networks, allowing USX holders to share in protocol revenues with the dForce DAO in proportion to the amount of USX deposited into the sUSX vault. This encourages long-term liquidity contributions to both USX and dForce. Where does the yield come from? xUSX will redistribute revenues collected by the Treasury from all dForce protocols and its eco-projects to sUSX holders, including but not limited to: Unitus Finance: interest spread allocation Vault: minting fees LSR: redemption fees, and saving interest generated by underlying collateral assets supplied to lending protocols POO: DeFi rewards Other RWA and other market operation strategies Earnings automatically accrue and compound continuously while you hold sUSX.
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|1 SUSX / VND
₫28.472,83
|1 SUSX / AUD
A$1,66628
|1 SUSX / GBP
￡0,8115
|1 SUSX / EUR
€0,93052
|1 SUSX / USD
$1,082
|1 SUSX / MYR
RM4,57686
|1 SUSX / TRY
₺44,00494
|1 SUSX / JPY
¥159,054
|1 SUSX / ARS
ARS$1.474,10598
|1 SUSX / RUB
₽86,47344
|1 SUSX / INR
₹94,97796
|1 SUSX / IDR
Rp17.737,70208
|1 SUSX / KRW
₩1.498,61328
|1 SUSX / PHP
₱62,0527
|1 SUSX / EGP
￡E.52,41208
|1 SUSX / BRL
R$5,951
|1 SUSX / CAD
C$1,48234
|1 SUSX / BDT
৳131,76596
|1 SUSX / NGN
₦1.649,38998
|1 SUSX / UAH
₴45,14104
|1 SUSX / VES
Bs135,25
|1 SUSX / CLP
$1.045,212
|1 SUSX / PKR
Rs307,5585
|1 SUSX / KZT
₸584,2259
|1 SUSX / THB
฿35,03516
|1 SUSX / TWD
NT$32,34098
|1 SUSX / AED
د.إ3,97094
|1 SUSX / CHF
Fr0,8656
|1 SUSX / HKD
HK$8,48288
|1 SUSX / MAD
.د.م9,80292
|1 SUSX / MXN
$20,38488
|1 SUSX / PLN
zł3,99258
|1 SUSX / RON
лв4,73916
|1 SUSX / SEK
kr10,46294
|1 SUSX / BGN
лв1,81776
|1 SUSX / HUF
Ft373,35492
|1 SUSX / CZK
Kč22,9925
|1 SUSX / KWD
د.ك0,33001
|1 SUSX / ILS
₪3,68962