SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) Nedir?

wUSDN, or wrapped USDN, is an ERC-20 token that serves as a value-accruing wrapper for USDN within the SmarDex ecosystem. Unlike USDN, which employs a rebase mechanism to distribute yields by adjusting token balances, wUSDN maintains a constant token balance while its value appreciates over time. Internally, wUSDN represents a user’s share of the total USDN supply, allowing holders to benefit from USDN’s yield generation without experiencing balance fluctuations.

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SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) Kaynağı Resmi Websitesi

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) Token Ekonomisi

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WUSDN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!