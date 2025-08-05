SOX (SOX) Nedir?

SOX is the ultimate meme project for sock enthusiasts and humour lovers! Rooted in the quirky charm of socks, SOX combines humour, creativity, and meme culture into one unforgettable project. Whether it’s mismatched, holy, or iconic socks, SOX turns everyday footwear into a fun and shareable experience, making waves in the world of memes and beyond. Get ready to step into the sock revolution on Base!

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SOX (SOX) Kaynağı Resmi Websitesi

SOX (SOX) Token Ekonomisi

SOX (SOX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SOX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!