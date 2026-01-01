Bugünkü Staked Cap USD Fiyatı

Bugünkü Staked Cap USD (STCUSD) fiyatı $ 1,043 olup, son 24 saatte % 0,82 değişim gösterdi. Mevcut STCUSD / USD dönüşüm oranı STCUSD başına $ 1,043 şeklindedir.

Staked Cap USD, şu anda piyasa değeri açısından $ 187.047.649 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 179,29M STCUSD şeklindedir. Son 24 saat içinde STCUSD, $ 1,033 (en düşük) ile $ 1,054 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,054 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,024 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, STCUSD, son bir saatte +%0,18 ve son 7 günde +%0,04 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Staked Cap USD (STCUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 187,05M$ 187,05M $ 187,05M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 187,05M$ 187,05M $ 187,05M Dolaşım Arzı 179,29M 179,29M 179,29M Toplam Arz 179.290.186,619052 179.290.186,619052 179.290.186,619052

Şu anki Staked Cap USD piyasa değeri $ 187,05M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STCUSD arzı 179,29M olup, toplam arzı 179290186.619052. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 187,05M.