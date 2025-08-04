Stakingverse Staked LYX (SLYX) Nedir?

Stakingverse Staked LYX (sLYX) is the non-rebasing liquid staking token of the Stakingverse protocol. Stakingverse is a non-custodial liquid staking platform on the LUKSO blockchain. sLYX can be used in DeFi on the LUKSO blockchain while keeping your staking rewards intact. Stakingverse also offers non-custodial liquid staking for Ethereum via their StakeWise V3 vault and a set up and consultancy service for home stakers.

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Stakingverse Staked LYX (SLYX) Kaynağı Resmi Websitesi

Stakingverse Staked LYX (SLYX) Token Ekonomisi

Stakingverse Staked LYX (SLYX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SLYX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!