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Stakingverse Staked LYX Fiyatı (SLYX)

Listelenmedi

Stakingverse Staked LYX (SLYX) Canlı Fiyat Grafiği

$1,13
$1,13$1,13
+%2,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Stakingverse Staked LYX (SLYX) Fiyatı

Stakingverse Staked LYX (SLYX), şu anda 1,13 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 313,81K USD piyasa değerine sahiptir. SLYX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Stakingverse Staked LYX Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,11
Stakingverse Staked LYX 24 saatlik fiyat değişimi
278,93K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Stakingverse Staked LYX (SLYX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Stakingverse Staked LYX / USD fiyat değişimi, $ +0,02325385.
Son 30 gün içerisinde, Stakingverse Staked LYX / USD fiyat değişimi, $ +0,4522382040.
Son 60 gün içerisinde, Stakingverse Staked LYX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Stakingverse Staked LYX / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,02325385+%2,11
30 Gün$ +0,4522382040+%40,02
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Stakingverse Staked LYX (SLYX) Fiyat Analizi

En güncel Stakingverse Staked LYX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,093
$ 1,093$ 1,093

$ 1,14
$ 1,14$ 1,14

$ 1,33
$ 1,33$ 1,33

--

+%2,11

+%30,08

Stakingverse Staked LYX (SLYX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 313,81K
$ 313,81K$ 313,81K

--
----

278,93K
278,93K 278,93K

Stakingverse Staked LYX (SLYX) Nedir?

Stakingverse Staked LYX (sLYX) is the non-rebasing liquid staking token of the Stakingverse protocol. Stakingverse is a non-custodial liquid staking platform on the LUKSO blockchain. sLYX can be used in DeFi on the LUKSO blockchain while keeping your staking rewards intact. Stakingverse also offers non-custodial liquid staking for Ethereum via their StakeWise V3 vault and a set up and consultancy service for home stakers.

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Stakingverse Staked LYX (SLYX) Kaynağı

Resmi Websitesi

Stakingverse Staked LYX (SLYX) Token Ekonomisi

Stakingverse Staked LYX (SLYX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SLYX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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SLYX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SLYX / VND
29.735,95
1 SLYX / AUD
A$1,7402
1 SLYX / GBP
0,8475
1 SLYX / EUR
0,9718
1 SLYX / USD
$1,13
1 SLYX / MYR
RM4,7799
1 SLYX / TRY
45,9571
1 SLYX / JPY
¥166,11
1 SLYX / ARS
ARS$1.541,6025
1 SLYX / RUB
90,3096
1 SLYX / INR
99,2818
1 SLYX / IDR
Rp18.524,5872
1 SLYX / KRW
1.565,0952
1 SLYX / PHP
64,749
1 SLYX / EGP
￡E.54,7485
1 SLYX / BRL
R$6,2263
1 SLYX / CAD
C$1,5481
1 SLYX / BDT
137,6114
1 SLYX / NGN
1.722,5607
1 SLYX / UAH
47,1436
1 SLYX / VES
Bs141,25
1 SLYX / CLP
$1.090,45
1 SLYX / PKR
Rs321,2025
1 SLYX / KZT
610,1435
1 SLYX / THB
฿36,5894
1 SLYX / TWD
NT$33,7644
1 SLYX / AED
د.إ4,1471
1 SLYX / CHF
Fr0,904
1 SLYX / HKD
HK$8,8705
1 SLYX / MAD
.د.م10,2378
1 SLYX / MXN
$21,2779
1 SLYX / PLN
4,1697
1 SLYX / RON
лв4,9494
1 SLYX / SEK
kr10,9158
1 SLYX / BGN
лв1,8984
1 SLYX / HUF
Ft389,7822
1 SLYX / CZK
24,0012
1 SLYX / KWD
د.ك0,34465
1 SLYX / ILS
3,8533