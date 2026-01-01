Bugünkü Steakhouse USDC V2 Fiyatı

Bugünkü Steakhouse USDC V2 (STEAKUSDC) fiyatı $ 1,008 olup, son 24 saatte % 0,03 değişim gösterdi. Mevcut STEAKUSDC / USD dönüşüm oranı STEAKUSDC başına $ 1,008 şeklindedir.

Steakhouse USDC V2, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.523.839 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 6,47M STEAKUSDC şeklindedir. Son 24 saat içinde STEAKUSDC, $ 1,006 (en düşük) ile $ 1,008 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,009 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,005 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, STEAKUSDC, son bir saatte +%0,00 ve son 7 günde +%0,05 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Steakhouse USDC V2 (STEAKUSDC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,52M$ 6,52M $ 6,52M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,52M$ 6,52M $ 6,52M Dolaşım Arzı 6,47M 6,47M 6,47M Toplam Arz 6.474.897,145223965 6.474.897,145223965 6.474.897,145223965

