Bugünkü Steakhouse USDT V2 Fiyatı

Bugünkü Steakhouse USDT V2 (STEAKUSDT) fiyatı $ 1,003 olup, son 24 saatte % 0,06 değişim gösterdi. Mevcut STEAKUSDT / USD dönüşüm oranı STEAKUSDT başına $ 1,003 şeklindedir.

Steakhouse USDT V2, şu anda piyasa değeri açısından $ 10.011.821 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 9,99M STEAKUSDT şeklindedir. Son 24 saat içinde STEAKUSDT, $ 1,001 (en düşük) ile $ 1,003 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,004 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, STEAKUSDT, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%0,04 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Steakhouse USDT V2 (STEAKUSDT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 10,01M$ 10,01M $ 10,01M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,01M$ 10,01M $ 10,01M Dolaşım Arzı 9,99M 9,99M 9,99M Toplam Arz 9.985.261,784226198 9.985.261,784226198 9.985.261,784226198

Şu anki Steakhouse USDT V2 piyasa değeri $ 10,01M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STEAKUSDT arzı 9,99M olup, toplam arzı 9985261.784226198. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,01M.