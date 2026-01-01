Bugünkü Steakhouse WETH V2 Fiyatı

Bugünkü Steakhouse WETH V2 (STEAKETH) fiyatı $ 3.118,36 olup, son 24 saatte % 0,40 değişim gösterdi. Mevcut STEAKETH / USD dönüşüm oranı STEAKETH başına $ 3.118,36 şeklindedir.

Steakhouse WETH V2, şu anda piyasa değeri açısından $ 14.070.866 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 4,51K STEAKETH şeklindedir. Son 24 saat içinde STEAKETH, $ 3.075,55 (en düşük) ile $ 3.169,17 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 3.306,5 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 2.897,66 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, STEAKETH, son bir saatte +%0,04 ve son 7 günde -%3,28 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Steakhouse WETH V2 (STEAKETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 14,07M$ 14,07M $ 14,07M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 14,07M$ 14,07M $ 14,07M Dolaşım Arzı 4,51K 4,51K 4,51K Toplam Arz 4.512,269856341399 4.512,269856341399 4.512,269856341399

