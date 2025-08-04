Strategic Solana Reserve (SSR) Nedir?

$SSR is the official meme of the Strategic Solana Reserve. In the wake of the groundbreaking Solana Meme: $TRUMP, many believe that a Solana Strategic Reserve is inevitable. The SSR, is designed to welcome and celebrate the Solana community. Over time the Strategic Solana Reserve aims to build a Solana treasury to reward the community, democratizing Solana further. This treasury will be layered with investments made into critical technological and other assets such as indexers, infra, DeFi and AI which push the Solana ecosystem further.

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Strategic Solana Reserve (SSR) Kaynağı Resmi Websitesi

Strategic Solana Reserve (SSR) Token Ekonomisi

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