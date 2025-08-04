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Stride Staked DYDX Fiyatı (STDYDX)

Listelenmedi

Stride Staked DYDX (STDYDX) Canlı Fiyat Grafiği

$0,623189
$0,623189$0,623189
+%1,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Stride Staked DYDX (STDYDX) Fiyatı

Stride Staked DYDX (STDYDX), şu anda 0,623189 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 866,74K USD piyasa değerine sahiptir. STDYDX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Stride Staked DYDX Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,19
Stride Staked DYDX 24 saatlik fiyat değişimi
1,39M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Stride Staked DYDX (STDYDX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Stride Staked DYDX / USD fiyat değişimi, $ +0,00734114.
Son 30 gün içerisinde, Stride Staked DYDX / USD fiyat değişimi, $ +0,0500434477.
Son 60 gün içerisinde, Stride Staked DYDX / USD fiyat değişimi, $ +0,0080805801.
Son 90 gün içerisinde, Stride Staked DYDX / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00734114+%1,19
30 Gün$ +0,0500434477+%8,03
60 Gün$ +0,0080805801+%1,30
90 Gün$ 0--

Stride Staked DYDX (STDYDX) Fiyat Analizi

En güncel Stride Staked DYDX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,614253
$ 0,614253$ 0,614253

$ 0,623159
$ 0,623159$ 0,623159

$ 4,47
$ 4,47$ 4,47

+%0,13

+%1,19

-%13,89

Stride Staked DYDX (STDYDX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 866,74K
$ 866,74K$ 866,74K

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1,39M
1,39M 1,39M

Stride Staked DYDX (STDYDX) Nedir?

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Stride Staked DYDX (STDYDX) Kaynağı

Resmi Websitesi

Stride Staked DYDX (STDYDX) Token Ekonomisi

Stride Staked DYDX (STDYDX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STDYDX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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STDYDX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STDYDX / VND
16.399,218535
1 STDYDX / AUD
A$0,95971106
1 STDYDX / GBP
0,46739175
1 STDYDX / EUR
0,53594254
1 STDYDX / USD
$0,623189
1 STDYDX / MYR
RM2,63608947
1 STDYDX / TRY
25,34509663
1 STDYDX / JPY
¥91,608783
1 STDYDX / ARS
ARS$850,18559325
1 STDYDX / RUB
49,80526488
1 STDYDX / INR
54,77208121
1 STDYDX / IDR
Rp10.216,21148016
1 STDYDX / KRW
863,14169256
1 STDYDX / PHP
35,71496159
1 STDYDX / EGP
￡E.30,18727516
1 STDYDX / BRL
R$3,4275395
1 STDYDX / CAD
C$0,85376893
1 STDYDX / BDT
75,89195642
1 STDYDX / NGN
949,98307971
1 STDYDX / UAH
25,99944508
1 STDYDX / VES
Bs77,898625
1 STDYDX / CLP
$601,377385
1 STDYDX / PKR
Rs177,14147325
1 STDYDX / KZT
336,49090055
1 STDYDX / THB
฿20,16639604
1 STDYDX / TWD
NT$18,62088732
1 STDYDX / AED
د.إ2,28710363
1 STDYDX / CHF
Fr0,4985512
1 STDYDX / HKD
HK$4,89203365
1 STDYDX / MAD
.د.م5,64609234
1 STDYDX / MXN
$11,72841698
1 STDYDX / PLN
2,29956741
1 STDYDX / RON
лв2,72956782
1 STDYDX / SEK
kr6,02000574
1 STDYDX / BGN
лв1,04695752
1 STDYDX / HUF
Ft214,96281366
1 STDYDX / CZK
13,23653436
1 STDYDX / KWD
د.ك0,190072645
1 STDYDX / ILS
2,12507449