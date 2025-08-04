Stride Staked Juno Fiyatı (STJUNO)
Stride Staked Juno (STJUNO), şu anda 0,133476 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 229,19K USD piyasa değerine sahiptir. STJUNO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Stride Staked Juno / USD fiyat değişimi, $ +0,00458004.
Son 30 gün içerisinde, Stride Staked Juno / USD fiyat değişimi, $ +0,0190177939.
Son 60 gün içerisinde, Stride Staked Juno / USD fiyat değişimi, $ -0,0017332525.
Son 90 gün içerisinde, Stride Staked Juno / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00458004
|+%3,55
|30 Gün
|$ +0,0190177939
|+%14,25
|60 Gün
|$ -0,0017332525
|-%1,29
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Stride Staked Juno fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,37
+%3,55
-%13,24
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Stride Staked JUNO, or stJUNO is a derivative token representative of the native token, JUNO, of Juno Network. Juno Network stands as a permissionless chain designed for Cosmwasm smart contracts and is notable for hosting the largest base of DAOs within the Cosmos ecosystem.This liquid form maintains its value and can be readily employed in DeFi activities with a 33.48% staking reward. stJUNO is integrated on Umee, Osmosis DEX, and cSwap. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there.
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|1 STJUNO / VND
₫3.512,42094
|1 STJUNO / AUD
A$0,20555304
|1 STJUNO / GBP
￡0,100107
|1 STJUNO / EUR
€0,11478936
|1 STJUNO / USD
$0,133476
|1 STJUNO / MYR
RM0,56460348
|1 STJUNO / TRY
₺5,42846892
|1 STJUNO / JPY
¥19,620972
|1 STJUNO / ARS
ARS$182,094633
|1 STJUNO / RUB
₽10,66740192
|1 STJUNO / INR
₹11,73120564
|1 STJUNO / IDR
Rp2.188,13079744
|1 STJUNO / KRW
₩184,86959904
|1 STJUNO / PHP
₱7,64950956
|1 STJUNO / EGP
￡E.6,46557744
|1 STJUNO / BRL
R$0,734118
|1 STJUNO / CAD
C$0,18286212
|1 STJUNO / BDT
৳16,25470728
|1 STJUNO / NGN
₦203,46947964
|1 STJUNO / UAH
₴5,56861872
|1 STJUNO / VES
Bs16,6845
|1 STJUNO / CLP
$128,80434
|1 STJUNO / PKR
Rs37,940553
|1 STJUNO / KZT
₸72,0703662
|1 STJUNO / THB
฿4,31928336
|1 STJUNO / TWD
NT$3,98826288
|1 STJUNO / AED
د.إ0,48985692
|1 STJUNO / CHF
Fr0,1067808
|1 STJUNO / HKD
HK$1,0477866
|1 STJUNO / MAD
.د.م1,20929256
|1 STJUNO / MXN
$2,51201832
|1 STJUNO / PLN
zł0,49252644
|1 STJUNO / RON
лв0,58462488
|1 STJUNO / SEK
kr1,28937816
|1 STJUNO / BGN
лв0,22423968
|1 STJUNO / HUF
Ft46,04121144
|1 STJUNO / CZK
Kč2,83503024
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د.ك0,04071018
|1 STJUNO / ILS
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