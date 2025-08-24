Sui Chad (CHAD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00000545 $ 0,00000545 $ 0,00000545 24 sa Düşük $ 0,00000554 $ 0,00000554 $ 0,00000554 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00000545$ 0,00000545 $ 0,00000545 24 sa Yüksek $ 0,00000554$ 0,00000554 $ 0,00000554 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00024452$ 0,00024452 $ 0,00024452 En Düşük Fiyat $ 0,00000274$ 0,00000274 $ 0,00000274 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,32 Fiyat Değişimi (7 G) -%24,42 Fiyat Değişimi (7 G) -%24,42

Sui Chad (CHAD) canlı fiyatı $0,00000545. CHAD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000545 ve en yüksek $ 0,00000554 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CHAD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00024452, en düşük fiyatı ise $ 0,00000274 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CHAD son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%1,32 ve son 7 günde -%24,42 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Sui Chad (CHAD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 54,55K$ 54,55K $ 54,55K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 54,55K$ 54,55K $ 54,55K Dolaşım Arzı 10,00B 10,00B 10,00B Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki Sui Chad piyasa değeri $ 54,55K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CHAD arzı 10,00B olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 54,55K.