Tema Fiyatı (TEMA)
Tema (TEMA), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 214,80K USD piyasa değerine sahiptir. TEMA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Tema / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Tema / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Tema / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Tema / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%5,50
|30 Gün
|$ 0
|-%50,07
|60 Gün
|$ 0
|-%76,25
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Tema fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,46
-%5,50
-%15,80
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$TEMA is the official token representing Tema, the world's most famous raccoon, boasting a massive online following of over 2.7 million on TikTok, 1.7 million on YouTube, and 314,000 on Instagram. This isn't just another meme coin; $TEMA bridges the gap between a globally recognized online personality and the exciting world of Web3, offering a unique investment opportunity tied to a proven, highly engaged audience. By holding $TEMA, you become part of a vibrant and rapidly growing community built around Tema's captivating content and undeniable charisma. This established fanbase, already deeply connected and engaged, provides a solid foundation for organic growth and long-term community development, setting $TEMA apart from fleeting meme trends. We're not just capitalizing on a viral moment; we're establishing a sustainable ecosystem powered by a pre-existing, massive audience. Our team is committed to delivering genuine value and building a thriving community beyond the initial excitement of the token launch. The $TEMA roadmap includes, ensuring the token maintains utility and long-term value. This multifaceted approach fosters loyalty and engagement, strengthening the $TEMA ecosystem. The $TEMA token operates on a system designed to reward holders and promote community growth. To ensure smooth transactions, please use sufficient slippage on exchanges. Investing in $TEMA is not simply a financial opportunity; it's an investment in a thriving community, built around a beloved online icon. Join us in creating a sustainable and exciting Web3 project where the power of social media influence meets the innovative potential of blockchain technology
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