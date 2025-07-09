Tharwa USD Fiyatı (THUSD)
Tharwa USD (THUSD), şu anda 0,999997 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 166,54K USD piyasa değerine sahiptir. THUSD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Tharwa USD / USD fiyat değişimi, $ +0,00022198.
Son 30 gün içerisinde, Tharwa USD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Tharwa USD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Tharwa USD / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00022198
|+%0,02
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Tharwa USD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Tharwa introduces a novel RWA-backed stablecoin model that solves the problem of tokenizing multi-asset funds, whilst simultaneously overcoming the limitations of algorithmic or over-collateralized crypto-backed stablecoins. This is complemented by AI and quantitative auto-rebalancing strategies to maximize yields and minimize risk for the underlying funds. By creating the architecture for tokenizing funds that have a diversified, multi-asset backing, Tharwa delivers an improved risk profile compared to tokenized funds with single-asset backing. It also enables consistently higher yield that beats both Tradfi and on-chain funds via the most diversified mix of on-chain and off-chain assets. The AI-based auto-rebalancing strategies then amplify both these benefits. In doing so, Tharwa offers retail access to financial opportunities that are usually outside their reach either in the on-chain or off-chain world.
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