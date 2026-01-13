Bugünkü The Bitcoin Whale Fiyatı

Bugünkü The Bitcoin Whale (BITCOINWHALE) fiyatı $ 0,00000874 olup, son 24 saatte % 22,14 değişim gösterdi. Mevcut BITCOINWHALE / USD dönüşüm oranı BITCOINWHALE başına $ 0,00000874 şeklindedir.

The Bitcoin Whale, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.361,41 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 949,99M BITCOINWHALE şeklindedir. Son 24 saat içinde BITCOINWHALE, $ 0,00000853 (en düşük) ile $ 0,00001287 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00023428 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000542 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BITCOINWHALE, son bir saatte -%1,36 ve son 7 günde +%31,51 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The Bitcoin Whale (BITCOINWHALE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,36K$ 8,36K $ 8,36K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,80K$ 8,80K $ 8,80K Dolaşım Arzı 949,99M 949,99M 949,99M Toplam Arz 999.986.581,450672 999.986.581,450672 999.986.581,450672

Şu anki The Bitcoin Whale piyasa değeri $ 8,36K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BITCOINWHALE arzı 949,99M olup, toplam arzı 999986581.450672. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,80K.