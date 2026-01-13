Bugünkü The Gray Whale Fiyatı

Bugünkü The Gray Whale (GRAYWHALE) fiyatı $ 0,00000997 olup, son 24 saatte % 13,27 değişim gösterdi. Mevcut GRAYWHALE / USD dönüşüm oranı GRAYWHALE başına $ 0,00000997 şeklindedir.

The Gray Whale, şu anda piyasa değeri açısından $ 9.926,25 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 995,47M GRAYWHALE şeklindedir. Son 24 saat içinde GRAYWHALE, $ 0,00000967 (en düşük) ile $ 0,00001263 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00022404 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000437 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GRAYWHALE, son bir saatte -%4,77 ve son 7 günde +%98,86 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The Gray Whale (GRAYWHALE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,93K$ 9,93K $ 9,93K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,93K$ 9,93K $ 9,93K Dolaşım Arzı 995,47M 995,47M 995,47M Toplam Arz 995.473.240,580943 995.473.240,580943 995.473.240,580943

