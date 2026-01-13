Bugünkü The Norman Fiyatı

Bugünkü The Norman (NORMIE) fiyatı $ 0,00000564 olup, son 24 saatte % 1,29 değişim gösterdi. Mevcut NORMIE / USD dönüşüm oranı NORMIE başına $ 0,00000564 şeklindedir.

The Norman, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.638,43 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,89M NORMIE şeklindedir. Son 24 saat içinde NORMIE, $ 0,00000562 (en düşük) ile $ 0,00000596 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00013363 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000056 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NORMIE, son bir saatte -%0,30 ve son 7 günde -%10,76 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The Norman (NORMIE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,64K$ 5,64K $ 5,64K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,64K$ 5,64K $ 5,64K Dolaşım Arzı 999,89M 999,89M 999,89M Toplam Arz 999.891.107,901295 999.891.107,901295 999.891.107,901295

