Timeless Fiyatı (LIT)
Timeless (LIT), şu anda 0,01943049 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 8,63M USD piyasa değerine sahiptir. LIT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki LIT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, LIT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Timeless / USD fiyat değişimi, $ -0,00069721607799218.
Son 30 gün içerisinde, Timeless / USD fiyat değişimi, $ +0,0006439497.
Son 60 gün içerisinde, Timeless / USD fiyat değişimi, $ +0,0212605701.
Son 90 gün içerisinde, Timeless / USD fiyat değişimi, $ +0,010284616667362858.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,00069721607799218
|-%3,46
|30 Gün
|$ +0,0006439497
|+%3,31
|60 Gün
|$ +0,0212605701
|+%109,42
|90 Gün
|$ +0,010284616667362858
|+%112,45
En güncel Timeless fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,53
-%3,46
+%10,38
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
LIT, or Liquidity Incentive Token, is the core component of Timeless' liquidity engine, Bunni. Bunni is a liquidity engine that was built on top of Uniswap v3. It was initially released in October 2022 as a public utility that represents Uniswap v3 liquidity positions as fungible ERC-20 tokens instead of NFTs. This allows for more complex incentivization schemes to be created for Uniswap v3 liquidity. Timeless hopes that by launching LIT, other projects will be able to incentivize their token liquidity at a much higher level of efficiency. Additionally, Timeless will use LIT and Bunni to bootstrap liquidity in its own yield token markets. Since its initial release, Timeless has continued to improve and develop Bunni, turning it into a full-fledged liquidity engine, with improvements to its tokenomics inspired by protocols such as Curve and Balancer. These improvements aim to: - Encourage the longevity of the protocol by disincentivizing farming-and-dumping and aligning the interests of liquidity providers and LIT holders - Provide the protocol with a large treasury to fund growth and reduce LIT price volatility - Maintain a high level of liquidity for LIT You can read more about the LIT tokenomics on our blog.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır.
Timeless (LIT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LIT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
