Bugünkü Truemarkets (TRUE) fiyatı $ 0,03563025 olup, son 24 saatte % 2,66 değişim gösterdi. Mevcut TRUE / USD dönüşüm oranı TRUE başına $ 0,03563025 şeklindedir.

Truemarkets, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.094.165 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 86,96M TRUE şeklindedir. Son 24 saat içinde TRUE, $ 0,03542023 (en düşük) ile $ 0,03666869 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,260162 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01702555 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TRUE, son bir saatte -%0,19 ve son 7 günde -%13,85 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Truemarkets (TRUE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,09M$ 3,09M $ 3,09M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,56M$ 3,56M $ 3,56M Dolaşım Arzı 86,96M 86,96M 86,96M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

