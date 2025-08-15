Undead Blocks Fiyatı (UNDEAD)
Undead Blocks (UNDEAD), şu anda 0,00485641 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 72,64K USD piyasa değerine sahiptir. UNDEAD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki UNDEAD / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, UNDEAD fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Undead Blocks / USD fiyat değişimi, $ -0,002528357675221201.
Son 30 gün içerisinde, Undead Blocks / USD fiyat değişimi, $ +0,0044622326.
Son 60 gün içerisinde, Undead Blocks / USD fiyat değişimi, $ +0,0040401650.
Son 90 gün içerisinde, Undead Blocks / USD fiyat değişimi, $ +0,0023836124855393856.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,002528357675221201
|-%34,23
|30 Gün
|$ +0,0044622326
|+%91,88
|60 Gün
|$ +0,0040401650
|+%83,19
|90 Gün
|$ +0,0023836124855393856
|+%96,39
En güncel Undead Blocks fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%2,44
-%34,23
-%70,62
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
"Undead Blocks is a play-to-earn multiplayer FPS zombie survival crypto game. Players can fight their way through hordes of zombies using special NFT weapons & earn ZBUX, the Undead Blocks reward currency, as they progress through easter-egg filled maps. Undead Blocks has over 140 unique weapons & explosives already created. Full game launching in Q3 2022. ‘Zombies’ have been a popular video game & movie theme for over 2 decades. FPS games like Call of Duty attract players from all over the world because of their nice graphics & fun gameplay. We have morphed zombies & FPS with a touch of play-to-earn so users can enjoy an addictive round-based p2e zombie game, beta playable on PC & Mac coming in May 2022, with full game launching in Q3, 2022. Wagyu Games has been developing the Undead Blocks game since August 2021. The level design, character design & animations, weapon mechanics, and all 140 weapon variations are complete. The team is now hard at work optimizing the map to be compatible with as many devices as possible, including low-spec pc’s etc. "
Undead Blocks (UNDEAD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar.
